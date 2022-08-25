У Киівраді підтримали скасування зупинки транспорту під час тривоги

Петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги підтримала Транспортна комісія Київради.

Фото: Борис Филатов

Про це повідомляє ініціатива "Пасажири Києва". Утім остаточне рішення має ухвалити не депутати, а чиновники КМДА, які входять до Ради оборони Києва. Тепер міський голова Віталій Кличко має розглянути це звернення. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що громада Києва зберегла Оболонський острів.

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