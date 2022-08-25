НОВИНИПетицію про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги підтримала Транспортна комісія Київради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Киівраді підтримали скасування зупинки транспорту під час тривоги
Фото: Борис Филатов
Про це повідомляє ініціатива "Пасажири Києва".
Утім остаточне рішення має ухвалити не депутати, а чиновники КМДА, які входять до Ради оборони Києва.
Тепер міський голова Віталій Кличко має розглянути це звернення.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що громада Києва зберегла Оболонський острів.
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25 08 2022 17:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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