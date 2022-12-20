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У Київській області 80% жителів перебувають без електропостачання

20 грудня 2022, 14:01
У Київській області 80% жителів перебувають без електропостачання
Фото: з вільних джерел
Внаслідок нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, після вчорашньої атаки дронів, у Київіській області 80% жителів перебувають без світла.

Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах - у більше 30 громадах, 

Про це заявив глава ОВА Олексій Кулеба.

"Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання. У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень", - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, з кожним обстрілом рф складність та тривалість ремонтних робіт зростає.

Раніше повідомлялось, що більше мільйона акумуляторів ввезено в Україну після скасування мита.

війнаенергетикаелектропостачанняобстрілиКулеба

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