У Київській області 80% жителів перебувають без електропостачання

Внаслідок нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, після вчорашньої атаки дронів, у Київіській області 80% жителів перебувають без світла.

Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах - у більше 30 громадах,

Про це заявив глава ОВА Олексій Кулеба.

"Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання. У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень", - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, з кожним обстрілом рф складність та тривалість ремонтних робіт зростає.

Раніше повідомлялось, що більше мільйона акумуляторів ввезено в Україну після скасування мита.