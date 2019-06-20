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У Київській області дівчина заморила голодом понад 20 домашніх тварин

Вона розміщувала в інтернеті оголошення про надання постійного притулку домашнім тваринам
В одному з сіл Баришівського району Київської області, 21-річна дівчина заморила голодом більш ніж 20 домашніх тварин.
У Київській області дівчина заморила голодом понад 20 домашніх тварин Фото: karg.kiev.ua

Дівчина розміщувала в інтернеті оголошення про надання постійного притулку домашнім тваринам - люди віддавали їй своїх кішок і собак, сподіваючись, що вони будуть під опікою, повідомляє прокуратура Київщини.

Потім підозрювана забирала тварин у свій будинок в одному з сіл Баришівського району і нехтуючи загальнолюдськими моральними правилами і нормами поведінки стосовно тварин, знущалася з них - позбавляючи їжі і води, що призводило до їх виснаження і загибелі.

На місці проживання підозрюваної з жовтня по листопад 2018 року було виявлено понад 20 трупів тварин. Згідно з висновком експертів, причиною смерті кішок і собак стала "аліментарна дистрофія". Це означає, що тварини мучилися перед смертю від спраги та голоду.

21-річній дівчині повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, вчинене умисно, з корисливих мотивів, вчинене групою осіб, що призвело до загибелі понад двадцяти тварин).

Зараз до суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке перебуває на розгляді.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

Нагадаємо, що у Києві суд визнав законним рішення КМДА щодо заборони роботи шапіто з тваринами на території міста.

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20 06 2019 13:20
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