У Київській області карантин продовжено до 23 квітня

Згідно з рішенням комісії до 23 квітня продовжуються додаткові протиепідемічні дії, прийняті 2 квітня, зокрема, окремим територіям у залежності від епідемічного стану:

У Київській області карантинні обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19 продовжують до 23 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу обласної держадміністрації в Facebook.

"... Комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня. Ще раз наголошую, кожна громада повинна окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території", - цитує прес-служба слова голови облдержадміністрації Василя Володіна.

Він зазначив, що ситуація з поширенням COVID-19 в області залишається складною. Майже щодня фіксується дуже високий рівень захворюваності і госпіталізацій.

"У той же самий час ми бачимо, що напруженість стану справ продовжує змінюватись у залежності від території. В об'єднаних громадах ситуація також дуже різна", - наголосив Володін.

Згідно з рішенням комісії до 23 квітня продовжуються додаткові протиепідемічні дії, прийняті 2 квітня, зокрема, окремим територіям у залежності від епідемічного стану:

- рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

- дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

- здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах, проінформувати жителів області про зміни в графіках перевезень;

- рекомендувати керівникам підприємств торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 літніх людей.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.

Нагадаємо, що 9 квітня за добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.