В Україні зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 11 221 особа, летальних випадків - 419

9 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 823 674 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 395 104 особи, летальних випадків - 36 381.

Фото: Українська правда

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 864 випадки; Вінницька область - 640 випадків; Волинська область - 448 випадків; Дніпропетровська область - 1 665 випадків; Донецька область - 1 146 випадків; Житомирська область - 647 випадків; Закарпатська - 236 випадків; Запорізька область - 823 випадки; Івано-Франківська область - 231 випадок; Київська область - 1 265 випадків; Кіровоградська область - 207 випадків; Луганська область - 226 випадків; Львівська область - 1 639 випадків; Миколаївська область - 372 випадки; Одеська область - 1 194 випадки; Полтавська область - 848 випадків; Рівненська область - 557 випадків; Сумська область - 820 випадків; Тернопільська область - 373 випадки; Харківська область - 1 194 випадки; Херсонська область - 317 випадків; Хмельницька область - 1 094 випадки; Черкаська область - 834 випадки; Чернівецька область - 377 випадків; Чернігівська область - 659 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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