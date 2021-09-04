В Україні зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 864 випадки;
Вінницька область - 640 випадків;
Волинська область - 448 випадків;
Дніпропетровська область - 1 665 випадків;
Донецька область - 1 146 випадків;
Житомирська область - 647 випадків;
Закарпатська - 236 випадків;
Запорізька область - 823 випадки;
Івано-Франківська область - 231 випадок;
Київська область - 1 265 випадків;
Кіровоградська область - 207 випадків;
Луганська область - 226 випадків;
Львівська область - 1 639 випадків;
Миколаївська область - 372 випадки;
Одеська область - 1 194 випадки;
Полтавська область - 848 випадків;
Рівненська область - 557 випадків;
Сумська область - 820 випадків;
Тернопільська область - 373 випадки;
Харківська область - 1 194 випадки;
Херсонська область - 317 випадків;
Хмельницька область - 1 094 випадки;
Черкаська область - 834 випадки;
Чернівецька область - 377 випадків;
Чернігівська область - 659 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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