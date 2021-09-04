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В Україні зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 11 221 особа, летальних випадків - 419
9 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 823 674 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 395 104 особи, летальних випадків - 36 381.
В Україні зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Українська правда

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 864 випадки;

Вінницька область - 640 випадків;

Волинська область - 448 випадків;

Дніпропетровська область - 1 665 випадків;

Донецька область - 1 146 випадків;

Житомирська область - 647 випадків;

Закарпатська - 236 випадків;

Запорізька область - 823 випадки;

Івано-Франківська область - 231 випадок;

Київська область - 1 265 випадків;

Кіровоградська область - 207 випадків;

Луганська область - 226 випадків;

Львівська область - 1 639 випадків;

Миколаївська область - 372 випадки;

Одеська область - 1 194 випадки;

Полтавська область - 848 випадків;

Рівненська область - 557 випадків;

Сумська область - 820 випадків;

Тернопільська область - 373 випадки;

Харківська область - 1 194 випадки;

Херсонська область - 317 випадків;

Хмельницька область - 1 094 випадки;

Черкаська область - 834 випадки;

Чернівецька область - 377 випадків;

Чернігівська область - 659 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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09 04 2021 13:42
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