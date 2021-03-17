CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу Переяслава Київської області на Дніпру "дрейфували" шестеро рибалок на крижині, яка відкололася.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Київській області врятували шістьох рибалок, які опинилися на крижині
До рятувальних робіт залучалося 4 працівники
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Держслужби з НС.
"16 березня поблизу м.Переяслав в затоці р. Дніпро на відколотій крижині опинилося 6 рибалок, які потребували допомоги", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники доставили рибалок на берег у задовільному стані.
До рятувальних робіт залучалося 4 працівники і одна одиниця техніки ДСНС.
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