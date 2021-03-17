У Київській області врятували шістьох рибалок, які опинилися на крижині До рятувальних робіт залучалося 4 працівники

Поблизу Переяслава Київської області на Дніпру "дрейфували" шестеро рибалок на крижині, яка відкололася.

Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Держслужби з НС. "16 березня поблизу м.Переяслав в затоці р. Дніпро на відколотій крижині опинилося 6 рибалок, які потребували допомоги", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що рятувальники доставили рибалок на берег у задовільному стані. До рятувальних робіт залучалося 4 працівники і одна одиниця техніки ДСНС. Читайте також: Зимовий туризм в Австрії впав на 92% через пандемію

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