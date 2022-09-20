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У київському метро навчатимуть надавати домедичну допомогу

Ольга
Матарикіна
Тренінги проходитимуть 23 та 24 вересня на 15 станціях метро
У київському метро навчатимуть надавати домедичну допомогу Фото з вільного доступу
У Києві в метро для всіх охочих проведуть курси домедичної допомоги від досвідчених лікарів.
 
Ініціатива від міської влади проходитиме одразу на 15 станціях метрополітену, повідомили в КМДА.
 
Тренінги організують 23 та 24 вересня, інструкторами є працівники київських "швидких", щодня і мають досвід підготовки домедичної допомоги.
 
Тренінги проходитимуть:
 
23.09 – із 13:00 до 17:00;
24.09 – із 11:00 до 15:00.
 
"Локацією для проведення коротких майстер-класів із домедичної допомоги було обрано метрополітен, станціями якого щодня проходить тисячі киян та гостей міста. 
 
До того ж, це безпечне місце під час повітряних тривог", –  каже директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
 
Зокрема, учасники матимуть змогу навчитись зупиняти масивні кровотечі, робити базову серцево-легеневу реанімацію та відновлення прохідності дихальних шляхів при потраплянні до них стороннього тіла.
 
Станції, на яких проходитимуть тренінги:
 
"Університет" (проміжний вестибюль);
"Дружби народів" (перехід);
"Шулявка" (проміжний вестибюль);
"Арсенальна" (проміжний вестибюль);
"Печерська" (проміжний вестибюль);
"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
"Олімпійська" (проміжний вестибюль);
"Палац України" (вестибюль перед турнікетом);
"Політехнічний інститут" (торець платформи);
"Театральна" (перехід);
"Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);
"Позняки" (балкон над платформою);
"Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом);
"Тараса Шевченка" (біля кас);
"Лук’янівська" (торець платформи).
 
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20 09 2022 18:50
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