У київському метро навчатимуть надавати домедичну допомогу

Тренінги проходитимуть 23 та 24 вересня на 15 станціях метро

У Києві в метро для всіх охочих проведуть курси домедичної допомоги від досвідчених лікарів.

Ініціатива від міської влади проходитиме одразу на 15 станціях метрополітену, повідомили в КМДА.

Тренінги організують 23 та 24 вересня, інструкторами є працівники київських "швидких", щодня і мають досвід підготовки домедичної допомоги.

Тренінги проходитимуть:

23.09 – із 13:00 до 17:00;

24.09 – із 11:00 до 15:00.

"Локацією для проведення коротких майстер-класів із домедичної допомоги було обрано метрополітен, станціями якого щодня проходить тисячі киян та гостей міста.

До того ж, це безпечне місце під час повітряних тривог", – каже директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Зокрема, учасники матимуть змогу навчитись зупиняти масивні кровотечі, робити базову серцево-легеневу реанімацію та відновлення прохідності дихальних шляхів при потраплянні до них стороннього тіла.

Станції, на яких проходитимуть тренінги:

"Університет" (проміжний вестибюль);

"Дружби народів" (перехід);

"Шулявка" (проміжний вестибюль);

"Арсенальна" (проміжний вестибюль);

"Печерська" (проміжний вестибюль);

"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);

"Олімпійська" (проміжний вестибюль);

"Палац України" (вестибюль перед турнікетом);

"Політехнічний інститут" (торець платформи);

"Театральна" (перехід);

"Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);

"Позняки" (балкон над платформою);

"Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом);

"Тараса Шевченка" (біля кас);

"Лук’янівська" (торець платформи).