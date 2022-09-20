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У київському метро навчатимуть надавати домедичну допомогу
Фото з вільного доступу
У Києві в метро для всіх охочих проведуть курси домедичної допомоги від досвідчених лікарів.
Ініціатива від міської влади проходитиме одразу на 15 станціях метрополітену, повідомили в КМДА.
Тренінги організують 23 та 24 вересня, інструкторами є працівники київських "швидких", щодня і мають досвід підготовки домедичної допомоги.
Тренінги проходитимуть:
23.09 – із 13:00 до 17:00;
24.09 – із 11:00 до 15:00.
"Локацією для проведення коротких майстер-класів із домедичної допомоги було обрано метрополітен, станціями якого щодня проходить тисячі киян та гостей міста.
До того ж, це безпечне місце під час повітряних тривог", – каже директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
Зокрема, учасники матимуть змогу навчитись зупиняти масивні кровотечі, робити базову серцево-легеневу реанімацію та відновлення прохідності дихальних шляхів при потраплянні до них стороннього тіла.
Станції, на яких проходитимуть тренінги:
"Університет" (проміжний вестибюль);
"Дружби народів" (перехід);
"Шулявка" (проміжний вестибюль);
"Арсенальна" (проміжний вестибюль);
"Печерська" (проміжний вестибюль);
"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
"Олімпійська" (проміжний вестибюль);
"Палац України" (вестибюль перед турнікетом);
"Політехнічний інститут" (торець платформи);
"Театральна" (перехід);
"Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);
"Позняки" (балкон над платформою);
"Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом);
"Тараса Шевченка" (біля кас);
"Лук’янівська" (торець платформи).
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20 09 2022 18:50 МЕДІА
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