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В Україні повністю відновили 52 зруйновані медзаклади, ще 200 відновлені частково – МОЗ

В Україні повністю відновили 52 зруйновані медзаклади, ще 200 відновлені частково – МОЗ

Окупанти пошкодили або зруйнували в Україні 927 закладів охорони здоров'я, вже повністю відновлено 52 заклади, ще 200 медзакладів відновлені частково.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Загальна кількість (пошкоджених або зруйнованих медустанов – ред.) – 927, з них 52 повністю відновлено, 200 об'єктів частково відновлено. Частково це означає, що медустанови вже працюють, оскільки в них відновлені всі життєво необхідні функції", - підкреслив Боруховський.

Він також додав, що в результаті російського вторгнення повністю зруйновані 127 медичних установ. Найбільше медична інфраструктура постраждала в п'яти областях: Київській, Чернігівській, Донецькій, Миколаївській та Харківській.

Раніше повідомлялось, що МОЗ не рекомендує робити другу "бустерну" дозу від COVID людям, які не в групі ризику.

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25 08 2022 17:38
ТЕГИ: МОЗ, лікарні
МЕДІА
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