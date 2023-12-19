Правозахисні організації звітують – російська армія прицільно обстрілює медичні заклади України

Систематичні атаки на українські лікарні та медперсонал стали ознакою російської тактики ведення війни.

Повномасштабна війна росії позбавила мільйони українців базових прав, зокрема і на вільний доступ до системи охорони здоров’я. За майже два роки війни російські сили здійснили більш ніж 1100 атак на українські медичні заклади. Попри щоденні обстріли і атаки з повітря росія заперечує, що цілеспрямовано завдає шкоди цивільному населенню. Проте, правозахисні організації зібрали докази і подали звіт, що свідчать про системний характер скоєння росією воєнних злочинів в Україні.

Про це йдеться у звіті "Лікарів за права людини".

російські сили атакують українську систему охорони здоров’я, намагаючись зміцнити свій контроль над населенням України.

"Ми бачимо, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні було зареєстровано понад 1100 атак на українські заклади охорони здоров’я. І це справді неймовірно хвилює. Ми бачимо, що лікарі та інші медичні працівники працюють у справді складних умовах", – говорить директорка програми eyeWitness to Atrocities Керрі Боукер.

Разом із Лікарями за права людини, організації eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight та Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) дослідили дії росії на окупованій українській території.

"Переслідування цивільного населення на окупованих територіях — це систематична практика рф, а також інструмент для встановлення окупаційної влади", – заявила голова МІПЛ Ольга Решетилова під час виступу на заході в рамках 22-ї Асамблеї країн-учасниць Римського статуту в Нью-Йорку.

російські окупаційні сили використовують потреби населення в медичних послугах, щоб змусити людей отримувати російські паспорти. В деяких випадках, описаних у звіті, окупаційна влада відкривала адміністративні центри для видачі паспортів рф безпосередньо на території лікарень. Медпрацівникам забороняється надавати допомогу тим, у кого немає російського паспорта або заявки на його отримання.

"Ми використовуємо термін паспортизація, щоб описати те, що ми спостерігаємо на тимчасово окупованих територіях України. Те, що вимагається мати російське громадянство і російське страхування, щоб отримати доступ до медичного обслуговування", – наголошує директорка Insecurity Insight Крістіна Вілле.

За її словами, люди яким потрібні медичні сервіси на тимчасово окупованих територіях, вимушені або отримувати російський паспорт або відмовитись від медичної допомоги.

Звіт базується на свідченнях про затримання окупаційною владою медпрацівників, свідченнях використання лікарень для немедичних цілей та обмеження доступу населення до основних медичних потреб.