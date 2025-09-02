Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Париж наказав французьким лікарням готуватися до війни в Європі

02 вересня 2025, 12:33
Фото: LETA, Evija Trifanova
Це відбувається на тлі загострення геополітичної ситуації в регіоні та посилення військової готовності країн НАТО перед масштабними російсько-білоруськими навчаннями.

Французьким лікарням доручили підготуватися до можливої війни в Європі до березня 2026 року. 

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на документи, отримані виданням Le Canard Enchaîné.

Міністерство охорони здоров’я Франції звернулося до регіональних медичних установ із завданням підготуватися до "великого зобов’язання", ймовірного значного напливу поранених солдатів не лише з Франції, а й з інших європейських країн.

Головна мета наказу це забезпечити здатність системи охорони здоров’я "передбачати, готуватися та реагувати на потреби населення, інтегруючи конкретні вимоги захисту".

У відомстві наголосили, що серед потенційних ризиків є сценарій великого навантаження на медичну систему через масовий потік військових поранених з-за кордону.

"Наша система охорони здоров’я повинна бути готова надавати допомогу військовим пацієнтам у межах цивільної медичної мережі", - заявили у міністерстві.

Це відбувається на фоні заяв міністра оборони Німеччини Карстена Броєра, який повідомив, що збройні сили країни та НАТО перебувають у стані бойової готовності напередодні масштабних російсько-білоруських навчань "Запад-2025".

Броєр підкреслив, що не очікує нападу росії на країни НАТО під прикриттям навчань, але країна буде напоготові разом із союзниками.

Такі кроки відбуваються на тлі загострення геополітичної ситуації: генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно попередив про загрозу початку Третьої світової війни, яка може бути спровокована спільними діями росії та Китаю.

За його словами, Китай може спробувати захопити Тайвань, одночасно заохочуючи росію атакувати країни НАТО, зокрема балтійські держави - Естонію, Латвію та Литву, що колись входили до складу СРСР.

 

Франціявійналікарні

