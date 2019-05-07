У київському метро відкрили незвичайний офіс поліції
Скляний офіс відкрили на станції метро "Лук’янівська", повідомляє прес-служба КМДА.
"Цей офіс – абсолютно прозоре приміщення зі скляними стінами. Усі бачать, що тут відбувається і як працює поліція", – розповів Кличко.
За його словами, приміщення спроектоване за стандартами "прозорого" офісу. Зокрема, правоохоронці у реальному часі через систему відеонагляду можуть моніторити ситуацію на станції і оперативно реагувати на будь-які виклики, а пасажири зможуть звернутися за допомогою поліції.
Фото:КМДА
Крім того, він додав, що у відкритому офісі поліції метрополітену є і автоматичний дефібрилятор для надання допомоги пасажирам.
Фото:КМДА
"Поки проект працюватиме у пілотному режимі. Найближчі місяці правоохоронці аналізуватимуть роботу в такому форматі. І, якщо вона доведе свою ефективність, подібні офіси будуть відкриті на найбільш завантажених станціях метрополітену, на його пересадочних вузлах", –заявив мер Києва.
Нагадаємо, що з 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.
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