НОВИНИЗ понеділка, 5 вересня, в годину пік поїзди ходитимуть кожні три-чотири хвилини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Київському метрополітені скорочується інтервал руху поїздів
Фото: wikimedia.org
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.
При цьому в міжпіковий час поїзди метрополітену ходитимуть раз на шість хвилин.
Як нагадав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками - триває.
"Разом з тим підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття", - написав він.
Раніше повідомлялось, що кияни зібрали макулатуру з 25 тонн російських книг, щоб купити машину для ЗСУ.
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02 09 2022 16:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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