У Київському метрополітені скорочується інтервал руху поїздів

З понеділка, 5 вересня, в годину пік поїзди ходитимуть кожні три-чотири хвилини.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.

При цьому в міжпіковий час поїзди метрополітену ходитимуть раз на шість хвилин.

Як нагадав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками - триває.

"Разом з тим підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття", - написав він.

Раніше повідомлялось, що кияни зібрали макулатуру з 25 тонн російських книг, щоб купити машину для ЗСУ.