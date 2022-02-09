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У Київському метрополітені скорочується інтервал руху поїздів

З понеділка, 5 вересня, в годину пік поїзди ходитимуть кожні три-чотири хвилини.
У Київському метрополітені скорочується інтервал руху поїздів Фото: wikimedia.org

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.

При цьому в міжпіковий час поїзди метрополітену ходитимуть раз на шість хвилин.

Як нагадав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками - триває.

"Разом з тим підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття", - написав він.

Раніше повідомлялось, що  кияни зібрали макулатуру з 25 тонн російських книг, щоб купити машину для ЗСУ.

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02 09 2022 16:22
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