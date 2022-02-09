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Кияни зібрали макулатуру з 25 тонн російських книг, щоб купити машину для ЗСУ
Фото: Київська міська рада
Київська муніципальна книгарня "Сяйво" зібрала близько 48 тисяч російських книг. Це майже 25 тисяч тонн макулатури, які уже відправили на переробку.
Про це повідомляють у прес-службі Київської міської ради.
Віддавши російські книжки на переробку, вдалося виручити 97,8 тис. грн.
Усі кошти спрямують на потреби українських захисників та захисниць. Зокрема, для одного із батальйонів, що захищає країну на передовій, планують придбати автомобіль.
Як повідомляють у Київраді, завдаток для придбання машини уже надіслано. При цьому суми, зібраної від реалізації російських книжок, все ще недостатньо.
"Завдаток вже надісланий, автомобіль прямує з Європи в Україну, проте зібраної нами суми зовсім трішки не вистачає на потрібне авто, тому в муніципальній книгарні оголошено продовження збору російських книг.
Пропонуємо мешканцям долучитись та приносити книги, яким вже не місце в домашніх бібліотеках", - наголошують у КП "Міський магазин".
Щоб заохотити киян здавати на макулатуру російські друковані видання, у "Міському Магазині" пообіцяли знижку у 10% на покупку нових книг кожному, хто принесе російську книжку.
Збір триває за адресою: вул. Велика Васильківська, 6.
Раніше повідомлялося, що 85-річний сумчанин продав квартиру на користь ЗСУ.
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02 09 2022 14:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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