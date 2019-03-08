У Кирилівці сталася стрілянина, троє людей постраждали
Згідно з інформацією, 3 серпня близько 10:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних закладів стався конфлікт між відпочиваючими, були чутні постріли, повідомляє прес-служба поліції.
Встановлено, що між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в результаті чого в лікарню з тілесними ушкодженнями доставлені троє чоловіків. Правоохоронці встановили учасників конфлікту.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками статтей про "замах на злочин", про "умисне вбивство", та про "хуліганство".
Нагадаємо, що у місті Вишгород на Київщині телеканал СТБ знімав містичну передачу в одному з багатоквартирних будинків, це не сподобалось одному з мешканців, тому він вибіг на вулицю і почав стріляти.
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