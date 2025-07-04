Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Кишиневі розпочався саміт Молдова–Євросоюз

04 липня 2025, 21:34
У Кишиневі розпочався саміт Молдова–Євросоюз
Фото: ria.ru
На захід також прибуло Керівництво Євросоюзу.

В столиці Молдови розпочався перший саміт Молдова-ЄС за участі керівництва країни та керівництва Євросоюзу.

Про це повідомляє молдавський мовник Newsmaker.

Керівництво Євросоюзу прибуло до Кишинева ввечери 4 липня.

Серед гостей президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта. 

Їх з урочистою церемонією зустріла президентка Молдови Мая Санду, яка назвала саміт "історичним кроком" для Молдови і ЄС.

"Минулого року народ Молдови проголосував за те, щоб закріпити своє майбутнє у Європі. Ми поруч з вами на цьому шляху. Тому що успіх Молдови – це успіх Європи", – заявила фон дер Ляєн. 

Це перший для Молдови захід такого формату. 

На ньому планують обговорювати співпрацю Молдови з ЄС на тлі триваючої війни росії в України, а також подальші кроки для євроінтеграції Молдови, безпекові питання і План економічного зростання Молдови, на реалізацію якого ЄС виділяє 1,9 млрд євро.

Днями Молдова закликала ЄС до прискорення інтеграції через вплив рф.

 

ЄвросоюзМодова

Останні матеріали

Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Політика
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2025, 00:09
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Політика
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 липня 2025, 13:39
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Бізнес & Фінанси
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Переклад iPress – 03 липня 2025, 11:24
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Політика
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Переклад iPress – 03 липня 2025, 08:37
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється