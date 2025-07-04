У Кишиневі розпочався саміт Молдова–Євросоюз

На захід також прибуло Керівництво Євросоюзу.

В столиці Молдови розпочався перший саміт Молдова-ЄС за участі керівництва країни та керівництва Євросоюзу.

Про це повідомляє молдавський мовник Newsmaker.

Керівництво Євросоюзу прибуло до Кишинева ввечери 4 липня.

Серед гостей президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта.

Їх з урочистою церемонією зустріла президентка Молдови Мая Санду, яка назвала саміт "історичним кроком" для Молдови і ЄС.

"Минулого року народ Молдови проголосував за те, щоб закріпити своє майбутнє у Європі. Ми поруч з вами на цьому шляху. Тому що успіх Молдови – це успіх Європи", – заявила фон дер Ляєн.

Це перший для Молдови захід такого формату.

На ньому планують обговорювати співпрацю Молдови з ЄС на тлі триваючої війни росії в України, а також подальші кроки для євроінтеграції Молдови, безпекові питання і План економічного зростання Молдови, на реалізацію якого ЄС виділяє 1,9 млрд євро.

Днями Молдова закликала ЄС до прискорення інтеграції через вплив рф.