У Китаї археологи знайшли місце поселення доби неоліту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Йдеться про місце поселення з віком від 5 600 до 6 100 років. Воно належить до ранньоземлеробських культур Яншао періоду неоліту в басейні середньої течії річки Хуанхе.
У центрі поселення - площа, оточена понад 100 житловими спорудами, але в її периферії перебувають три кільцеподібних рови, які використовувалися як оборонну споруду того періоду.
На території центральної площі городища науковці знайшли льох у вигляді печери об'ємом приблизно 60 кубометрів.
Крім того, на місці поселення було знайдено вироби з каменю та кераміки, а також залишки тварин. Особливий інтерес у фахівців викликала знайдена серед іншого нефритова головка скіпетра. За оцінками археологів, серед відомих у країні аналогів вона є найдавнішим символом влади та авторитету.
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