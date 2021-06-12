У Китаї археологи знайшли місце поселення доби неоліту

Археологи з Інституту археології провінції Ганьсу (Китай) заявили про виявлення місця поселення доби неоліту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Йдеться про місце поселення з віком від 5 600 до 6 100 років. Воно належить до ранньоземлеробських культур Яншао періоду неоліту в басейні середньої течії річки Хуанхе.

У центрі поселення - площа, оточена понад 100 житловими спорудами, але в її периферії перебувають три кільцеподібних рови, які використовувалися як оборонну споруду того періоду.

На території центральної площі городища науковці знайшли льох у вигляді печери об'ємом приблизно 60 кубометрів.

Крім того, на місці поселення було знайдено вироби з каменю та кераміки, а також залишки тварин. Особливий інтерес у фахівців викликала знайдена серед іншого нефритова головка скіпетра. За оцінками археологів, серед відомих у країні аналогів вона є найдавнішим символом влади та авторитету.

Нагадаємо, що у Туреччині дослідили череп зі слідами трепанації, якому 9,5 тисячі років