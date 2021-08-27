У Туреччині дослідили череп зі слідами трепанації, якому 9,5 тисячі років

Вчені визначили, що прооперована жінка прожила близько 10 днів після процедури

Турецькі науковці в Аксараї дослідили знайдений археологами череп зі слідами оперативного втручання, якому 9,5 тисячі років.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на телеканал NTV.

"Вчені визначили, що прооперована жінка прожила близько 10 днів після процедури", - розповів директор музею Аксарая Юсуф Алтин.

Науковці встановили, що жінці було близько 25 років, вона жила 9,5 тисячі років тому. У її черепі виявлено два круглі отвори. Дослідники помітили, що після операції відбувалося відновлення тканин черепа.

За результатами дослідження вчені роблять висновок, що ця знахідка є доказом найдавнішої трепанації черепа.

У Туреччині дослідили череп зі слідами операції, якому 9,5 тисячі років / Фото: ntv.com.tr

Розкопки в провінції Аксарай, зокрема в районі Ашиклі Хеюк, тривають з 1989 року. Перші поселення тут датовані 8400 р. до н.е.

За даними Національного музею медицини України, трепанацію практикували у глибоку давнину представники різних народів світу. Таке хірургічне втручання проводилися з лікувальною метою (видалення рештків зброї, що потрапили у голову; уламків кісток у рані; усунення внутрішньочерепного тиску) та ритуальною, коли трепанаційний отвір робили у стереотипній ділянці черепа, куди, за уявленням давньої людини, потрапив злий дух і приніс хворобу.

За статистикою, більшість давніх трепанацій були успішними, тобто "пацієнт" переживав операцію і жив ще певний час. Про це свідчить повне загоєння кісткової тканини навколо трепанаційного отвору.

На сьогодні під час археологічних розкопок знайдена значна кількість черепів людини з трепанаційними отворами. Їх виявляють в усіх кінцях світу - починаючи з Америки, Греції, Африки і закінчуючи Далеким Сходом і Полінезією.

Раніше вважалося, що перші втручання почали проводиться 7000 років тому. Водночас в Україні, у Дніпропетровській області на Мамай-горі, у скіфському похованні виявлено череп зі свідченням трепанації, який датується X тис. до н.е.