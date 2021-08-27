НОВИНИТурецькі науковці в Аксараї дослідили знайдений археологами череп зі слідами оперативного втручання, якому 9,5 тисячі років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині дослідили череп зі слідами трепанації, якому 9,5 тисячі років
Вчені визначили, що прооперована жінка прожила близько 10 днів після процедури
Фото: ntv.com.tr
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на телеканал NTV.
"Вчені визначили, що прооперована жінка прожила близько 10 днів після процедури", - розповів директор музею Аксарая Юсуф Алтин.
Науковці встановили, що жінці було близько 25 років, вона жила 9,5 тисячі років тому. У її черепі виявлено два круглі отвори. Дослідники помітили, що після операції відбувалося відновлення тканин черепа.
За результатами дослідження вчені роблять висновок, що ця знахідка є доказом найдавнішої трепанації черепа.
У Туреччині дослідили череп зі слідами операції, якому 9,5 тисячі років / Фото: ntv.com.tr
Розкопки в провінції Аксарай, зокрема в районі Ашиклі Хеюк, тривають з 1989 року. Перші поселення тут датовані 8400 р. до н.е.
За даними Національного музею медицини України, трепанацію практикували у глибоку давнину представники різних народів світу. Таке хірургічне втручання проводилися з лікувальною метою (видалення рештків зброї, що потрапили у голову; уламків кісток у рані; усунення внутрішньочерепного тиску) та ритуальною, коли трепанаційний отвір робили у стереотипній ділянці черепа, куди, за уявленням давньої людини, потрапив злий дух і приніс хворобу.
За статистикою, більшість давніх трепанацій були успішними, тобто "пацієнт" переживав операцію і жив ще певний час. Про це свідчить повне загоєння кісткової тканини навколо трепанаційного отвору.
На сьогодні під час археологічних розкопок знайдена значна кількість черепів людини з трепанаційними отворами. Їх виявляють в усіх кінцях світу - починаючи з Америки, Греції, Африки і закінчуючи Далеким Сходом і Полінезією.
Раніше вважалося, що перші втручання почали проводиться 7000 років тому. Водночас в Україні, у Дніпропетровській області на Мамай-горі, у скіфському похованні виявлено череп зі свідченням трепанації, який датується X тис. до н.е.
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27 08 2021 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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