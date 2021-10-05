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У печері неподалік Рима знайшли останки неандертальців

Всі були дорослими людьми, за винятком одного, який, можливо, був раннього підліткового віку
Археологи знайшли останки дев'яти неандертальців на доісторичному об'єкті поблизу Рима.
У печері неподалік Рима знайшли останки неандертальців Фото: iStock.com
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство культури Італії.
 
Вісім останків датуються періодом від 50 000 до 68 000 років тому, а один, найстаріший, - від 90 000 до 100 000 років тому, зазначається в повідомленні міністерства.
 
Знахідку розкопали в Гротта-Гваттарі, доісторичних печерах, виявлених понад 80 років тому приблизно за 100 метрів від узбережжя Тірренського моря в Сан-Феліче-Чирчео в регіоні Лаціо.
 
Зокрема, археологи виявили на цьому місці кістки, черепи та інші частини тіла.
 
"Всі були дорослими людьми, за винятком одного, який, можливо, був раннього підліткового віку", - зазначив керівник розкопок Франческо Ді Маріо.
 
Як повідомлялося, неандертальці, найближчі родичі людей, вимерли близько 40 тисяч років тому. З якої причини - невідомо, хоча теорії включають, зокрема, їхню нездатність адаптуватися до зміни клімату.
 
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10 05 2021 15:50
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