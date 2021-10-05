У печері неподалік Рима знайшли останки неандертальців

Всі були дорослими людьми, за винятком одного, який, можливо, був раннього підліткового віку

Археологи знайшли останки дев'яти неандертальців на доісторичному об'єкті поблизу Рима.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство культури Італії.

Вісім останків датуються періодом від 50 000 до 68 000 років тому, а один, найстаріший, - від 90 000 до 100 000 років тому, зазначається в повідомленні міністерства.

Знахідку розкопали в Гротта-Гваттарі, доісторичних печерах, виявлених понад 80 років тому приблизно за 100 метрів від узбережжя Тірренського моря в Сан-Феліче-Чирчео в регіоні Лаціо.

Зокрема, археологи виявили на цьому місці кістки, черепи та інші частини тіла.

"Всі були дорослими людьми, за винятком одного, який, можливо, був раннього підліткового віку", - зазначив керівник розкопок Франческо Ді Маріо.

Як повідомлялося, неандертальці, найближчі родичі людей, вимерли близько 40 тисяч років тому. З якої причини - невідомо, хоча теорії включають, зокрема, їхню нездатність адаптуватися до зміни клімату.