Неандертальці з території сучасної Португалії їли акул та дельфінів

Вчені з Університету Барселони виявили, що раціон неандертальців із печери Фігейра-Браво у Португаліції наполовину складався з морської їжі. Інша половина - це наземні тварини, зокрема коні, черепахи та кози

Неандертальці, які проживали на території сучасної Португалії, їли мідії, акул, дельфінів та морських тюленів.

Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".

Вчені з Університету Барселони виявили, що раціон неандертальців із печери Фігейра-Браво у Португаліції наполовину складався з морської їжі. Інша половина - це наземні тварини, зокрема коні, черепахи та кози.

Так, неандертальці, які мешкали у печері 86 000 - 106 000 років тому їли мідії, крабів, акул, вугрів, дельфінів, тюленів та морських птахів.

Крім того, неандертальці знайшли кургани, створені з кісток морських тварин.

Один із найдавніших доказів вживання неандертальцями морепродуктів знайшли у південній Африці, де люди мешкали 160 тисяч років тому.

Раніше дослідники пропонували теорію, що морепродукти підсилюють діяльність мозку. Як пише видання, це могло пояснити період винаходів і творчості у давніх людей.

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