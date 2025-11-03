Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Історична Вежа у Римі обвалилася під час реставрації: є постраждалі

03 листопада 2025, 17:51
Історична Вежа у Римі обвалилася під час реставрації: є постраждалі
Фото: italy24news
Рятувальники продовжують звільняти одного з них із-під завалів.

В італійській столиці Римі вдень у понеділок, 3 листопада, обвалилася частина Вежі Конті, яка наразі перебуває на реконструкції. 

Про це повідомляє Il Messaggero.

Внаслідок інциденту чотири людини отримали поранення, одна з них перебуває у важкому стані. Двоє постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

На момент публікації триває операція з порятунку чоловіка, який залишився під завалами. За повідомленнями рятувальників, він живий і реагує на сигнали. Поліція оточила територію обвалу, обмеживши рух пішоходів і транспорту, щоб полегшити роботу екстрених служб.

Влада ініціювала розслідування причин обвалу, яке проводитимуть спільно з інспекцією праці та місцевою санітарною службою. Також розпочато перевірку несучих конструкцій, щоб оцінити стан решти будівлі та визначити план безпечної реставрації.

Вежа Конті це середньовічна житлова вежа аристократичної родини Конті, зведена у IX столітті. Як фундамент будівлі використали одну з екседр античного храму Миру.

 
