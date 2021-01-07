У Китаї будують телескоп, який шукатиме на орбіті космічне сміття

Очікується, що будівництво буде завершено на початку 2023 року, а реалізація даного проекту заповнить технічну прогалину країни у цій сфері

У провінції Цінхай на південному заході Китаю днями розпочалося будівництво проекту багатоцільових оглядових телескопів MASTA для виявлення фрагментів космічного сміття, що знаходиться на середніх і високих навколоземних орбітах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

MASTA розташований на висоті 3 800 м над рівнем моря в селищі Ленху, яке адміністративно підкоряється місту Маннай Хайсі-Монгольсько-Тібетського автономного округу.

Очікується, що будівництво буде завершено на початку 2023 року, а реалізація даного проекту заповнить технічну прогалину країни у цій сфері.

За допомогою MASTA астрономи зможуть виявляти більшу кількість маленьких фрагментів космічного сміття і визначати орбіту їхнього руху. Таким чином, це допоможе забезпечити безпеку польотів космічних апаратів.

Селище Ленху володіє унікальними природними умовами для проведення астрономічного спостереження. За словами заступника директора комітету з управління індустріальним парком Ленху Тянь Цайжан, нині у селищі розташовано шість відділів науково-дослідних установ і вісім проектів телескопів. У майбутньому, це селище може перетворитися на центр астрономічних досліджень світового класу.

Загальна площа селища становить 17,8 тис. кв. км. Воно розташоване за 944 км від Сініна, адміністративного центру провінції Цінхай.

Як повідомлялося, китайські вчені з Державної астрономічної обсерваторії Академії наук Китаю досягли прогресу в спостереженні за міжпланетним мерехтінням за допомогою найбільшого у світі сферичного радіотелескопу з п'ятисотметровою апертурою (FAST).