У Китаї населенню видадуть 1,5 мільйона доларів у криптовалюті в рамках експерименту

Заявки на участь можуть залишати лише особи з китайським ідентифікаційним номером або посвідкою на проживання з Гонконгу, Макао чи Тайваню

У Пекіні (Бейджині) під час Китайського нового року 50 тисяч громадян отримають близько 30 доларів кожен у криптовалюті для тесту системи Центрального банку.

Загалом на програму витратять близько 1,5 мільйона доларів, зазначає "Економічна правда". Тест у столиці Китаю стане третім великим випробуванням цифрової валюти, що розробляється Народним банком Китаю. Схожі експерименти вже відбулися у містах Шеньчжень і Сучжоу.

Пекін заявив, що серед людей, що надіслали свої заявки на участь у випробуванні, відберуть 50 тисяч осіб, які отримають 200 юанів (близько 30 доларів) у цифровій валюті. Ці кошти можна витратити у низці фізичних магазинів, а також на веб-сайті е-комерції JD.com під час прийдешніх свят.

Ваучери працюватимуть з 10 по 17 лютого, а заявки на участь можуть залишати лише особи з китайським ідентифікаційним номером або посвідкою на проживання з Гонконгу, Макао чи Тайваню.

Зазначається, що, на відміну від низки інших відомих цифрових валют, зокрема Bitcoin, валюта, розроблена Банком Китаю, контролюватиметься централізовано.

Нагадаємо, що коронавірусу присвятили нову криптовалюту CoronaCoin