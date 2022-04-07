НОВИНИКоманда китайських вчених Офтальмологічного центру Університету імені Сунь Ятсена успішно використала штучний інтелект (ШІ) для розробки моделей прогнозування виникнення та прогресування глаукоми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї навчили штучний інтелект прогнозувати глаукому
Фото: Scientific American
Про це повідомляє Сіньхуа.
Команда вчених розробила клінічно застосовну систему глибокого навчання для прогнозування ризику виникнення глаукоми та ймовірності її розвитку в майбутньому на основі вихідних кольорових фотографій очного дна (ФОД).
Прогнозування виникнення захворювання відноситься до оцінки ризику розвитку глаукомної оптичної нейропатії через 3-5 років на основі вихідної кольорової ФОД, у той час як прогнозування прогресування даного захворювання відноситься до оцінки ризику прогресування змін поля зору у пацієнтів з глаукомою протягом наступних 3-5 років на основі подібної фотографії.
Моделі на основі штучного інтелекту були розроблені на основі ФОД більш як 9 тис. пацієнтів.
Дані для прогнозування захворюваності на глаукому були отримані від вибіркової групи населення в ході скринінгу, що більш точно відображає розподіл захворюваності на глаукому серед населення і підвищує надійність моделі ШІ.
Наголошується, що дослідження продемонструвало можливість застосування алгоритмів глибокого навчання для раннього виявлення та прогнозування прогресування глаукоми, зазначається у науковій статті.
Як повідомляв Укрінформ, експерти Українського фонду студій у сфері безпеки, Національного інституту стратегічних досліджень та Експертного комітету з питань розвитку штучного інтелекту розпочали проект, результатом якого стане дослідження та розробка рекомендацій щодо розвитку штучного інтелекту (ШІ) та розвитку інфраструктури публічного управління у сфері штучного інтелекту.
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04 07 2022 12:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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