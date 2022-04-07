У Китаї навчили штучний інтелект прогнозувати глаукому

Команда китайських вчених Офтальмологічного центру Університету імені Сунь Ятсена успішно використала штучний інтелект (ШІ) для розробки моделей прогнозування виникнення та прогресування глаукоми.

Команда вчених розробила клінічно застосовну систему глибокого навчання для прогнозування ризику виникнення глаукоми та ймовірності її розвитку в майбутньому на основі вихідних кольорових фотографій очного дна (ФОД).

Прогнозування виникнення захворювання відноситься до оцінки ризику розвитку глаукомної оптичної нейропатії через 3-5 років на основі вихідної кольорової ФОД, у той час як прогнозування прогресування даного захворювання відноситься до оцінки ризику прогресування змін поля зору у пацієнтів з глаукомою протягом наступних 3-5 років на основі подібної фотографії.

Моделі на основі штучного інтелекту були розроблені на основі ФОД більш як 9 тис. пацієнтів.

Дані для прогнозування захворюваності на глаукому були отримані від вибіркової групи населення в ході скринінгу, що більш точно відображає розподіл захворюваності на глаукому серед населення і підвищує надійність моделі ШІ.

Наголошується, що дослідження продемонструвало можливість застосування алгоритмів глибокого навчання для раннього виявлення та прогнозування прогресування глаукоми, зазначається у науковій статті.

Як повідомляв Укрінформ, експерти Українського фонду студій у сфері безпеки, Національного інституту стратегічних досліджень та Експертного комітету з питань розвитку штучного інтелекту розпочали проект, результатом якого стане дослідження та розробка рекомендацій щодо розвитку штучного інтелекту (ШІ) та розвитку інфраструктури публічного управління у сфері штучного інтелекту.