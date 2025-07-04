У Китаї не можуть допустити поразки росії у війні проти України

Однак КНР і далі заперечує надання матеріальну підтримку рф.

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив главі дипломатії Європейського Союзу Каї Каллас, що Пекін не може дозволити собі поразки Росії в Україні.

Про це інформує South China Morning Post.

Причиною такої "позиції" називають те, що Китай "боїться, що США змістять всю свою увагу на Пекін".

Міністерство закордонних справ Китаю регулярно акцентує на тому, що Китай "не є стороною" російсько-української війни та деякі чиновники ЄС були здивовані відвертістю висловлювань міністра, пише видання.

Проте Ван І відкинув звинувачення в тому, що Китай надає матеріальну підтримку рф.

Також Пекін наполягає, що "конфлікт давно б закінчився", якби це було так.

За словами джерел журналістів, деякі чиновники ЄС вважають, що Ван І дав Каллас "урок реальної політики, частина якого зосереджена на вірі Пекіна в те, що Вашингтон незабаром переключить всю свою увагу на схід".

"Одна з інтерпретацій заяви Вана в Брюсселі полягає в тому, що, хоча Китай не просив про війну, її продовження може відповідати стратегічним потребам Пекіна, доки США залишатимуться залученими в Україні", – пише видання.

За весь час повномасштабної війни рф проти України Китай не критикував російське вторгнення і продовжував підтримувати тісні дипломатичні та економічні зв'язки з москвою.

Раніше ми пиали, що ЄС закличе Китай припинити бути "рятівником" для рф.