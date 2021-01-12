У Китаї обурилися зустрічами естонських депутатів з лідерами Тайваню

Депутати Юрі Яансон та Мадіс Міллінг, обоє - з "Партії реформ" прем’єрки Каї Каллас, в понеділок зустрілися з президенткою і главою МЗС невизнаного Тайваню

Посольство Китаю в Естонії висловило обурення після зустрічі двох депутатів Рійгікогу з лідерами Тайваню і заяв про майбутнє дипломатичне визнання Тайваню.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Депутати Юрі Яансон та Мадіс Міллінг, обоє - з "Партії реформ" прем’єрки Каї Каллас, в понеділок зустрілися з президенткою і главою МЗС невизнаного Тайваню, а також наступними днями візьмуть участь у форумі "Відкритий парламент" у Тайпеї.

Міллінг у коментарі естонському мовнику сказав, що довгостроковою метою у зв’язках з Тайванем може бути відкриття представництва Тайваню в Естонії і дипломатичне визнання.

Посольство Китаю відреагувало гострою заявою про те, що такі кроки є втручанням у внутрішні справи Китаю та підривають його суверенітет і територіальну цілісність.

Ці заяви шкодять естонсько-китайським відносинам. Китай рішуче засуджує їх", - заявили у посольстві.

Міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс зазначила, що Естонія у відносинах з Китаєм завжди дотримувалася принципу "одного Китаю", але у той же час мала двосторонні зв’язки з Тайпеєм, зокрема економічні та культурні.

"У нас є практична співпраця, але ми не розглядали відкриття представництва, жодна зі сторін не висловлювала особливої зацікавленості у цьому. Проте це не завадило розвитку відносин", - прокоментувала Лійметс.

Нагадаємо, нещодавнє відкриття у Литві представництва Тайваню призвело до погіршення відносин Вільнюса з Пекіном і рішення китайської сторони понизити рівень дипломатичних відносин.

Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має дипломатичні відносини, дотримувались принципу "одного Китаю". Це, серед іншого, означає, що вони не повинні встановлювати міждержавні відносини з Тайванем. З цієї причини ЄС не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але взаємодіє з ним через інші формати співпраці.

Інші офіси Тайваню у Європі та США використовують у назві "Тайпей", уникаючи згадок самого острова.

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