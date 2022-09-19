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У Китаї планують полегшити в'їзд для деяких іноземних туристів

Уряд країни в понеділок випустив проект правил, покликаних полегшити деяким іноземцям в'їзд до Китаю для відвідування туристичних об'єктів уздовж китайського кордону.
У Китаї планують полегшити в Фото: з вільного доступу
Про це пише Сіньхуа, передає УНН.
 
Туристичні групи, організовані туристичними агентствами у прикордонних районах Китаю, можуть "гнучко" обирати порт в'їзду та виїзду, йдеться у заяві Міністерства культури та туризму без зазначення конкретних місць та дат.
 
Китай закрив свої кордони для іноземних туристів після спалаху коронавірусу в 2020 році, при цьому в'їзд до країни дозволено лише певним групам іноземних громадян, наприклад, тим, хто має певні робочі візи.
 
В останні місяці правила поступово пом'якшувалися: від поновлення прямих рейсів між Китаєм і деякими країнами до дозволу іноземним студентам з видом на проживання в'їжджати до Китаю. Також було скорочено карантин для тих, хто прибуває з-за кордону.
 
Китай межує з більш ніж 10 країнами, включаючи росію, Монголію, М'янму, Лаос та В'єтнам.
 
Китайські міста вздовж кордону часто страждають від завезених випадків COVID-19, пов'язаних із перетином кордону як іноземцями, так і громадянами Китаю.
 
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19 09 2022 21:24
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