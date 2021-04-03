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У Китаї показали знімки Марса з високою роздільною здатністю

Державне космічне управління КНР у четвер продемонструвало знімки Червоної планети з високою роздільною здатністю.
У Китаї показали знімки Марса з високою роздільною здатністю Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Три знімки, включаючи два панхроматичні та один кольоровий, були надіслані першим китайським марсіанським зондом "Тяньвень-1".

Зокрема, панхроматичні знімки з роздільною здатністю близько 0,7 метра на піксель були зняті камерою з високою роздільною здатністю на відстані від 330 до 350 км над поверхнею Марса. На них чітко видно невеликі кратери, гірські хребти і дюни планети.

За оцінками фахівців, діаметр найбільшого ударного кратера на знімках становить близько 620 метрів.

У відомстві зазначили, що кольоровий знімок, який показує північний полюс Червоної планети, був зроблений камерою середньої роздільної здатності.

23 липня 2020 року марсіанський зонд "Тяньвень-1" був запущений з космодрому Веньчан в острівній провінції Хайнань на півдні Китаю.

Зонд подорожує в космосі вже 215 днів і зараз знаходиться приблизно за 212 мільйонів кілометрів від Землі. Він вийшов на орбіту навколо Марса 10 лютого і виконав два орбітальні коригування 15 і 20 лютого.

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04 03 2021 17:43
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