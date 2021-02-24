Китайський зонд вийшов на паркувальну орбіту Марса

Китайський марсіанський зонд "Тяньвень-1" у середу після виконання орбітального маневру вийшов на паркувальну орбіту Марса.

Про це повідомили в Китайському національному космічному управлінні (КНКУ), передає "Укрінформ" з посиланням на Сіньхуа.

Як зазначається, о 6:29 ранку за пекінським часом "Тяньвень-1" вийшов на паркувальну орбіту, найближча до планети точка якої знаходиться за 280 км, а найдальша - за 59 тис. км. За даними КНКУ, "Тяньвень-1" буде потрібно близько двох марсіанських днів, щоб завершити коло (марсіанський день приблизно на 40 хвилин довше, ніж день на Землі).

"Тяньвень-1", що складається з орбітального і спускового апарата й марсохода, пропрацює на орбіті близько трьох місяців.

У КНКУ додали, що всі корисні навантаження на борту орбітального апарата будуть включені для наукових досліджень. Камери середньої й високої роздільної здатності, а також спектрометр проведуть детальне дослідження топографії та запиленості погоди у заздалегідь обраному районі для підготовки до посадки.

23 липня 2020 року "Тяньвень-1" був запущений з космодрому Веньчан в острівній провінції Хайнань на півдні Китаю.

Зонд подорожує в космосі вже 215 днів і на даний час перебкває приблизно за 212 мільйонів кілометрів від Землі. Він вийшов на орбіту навколо Марса 10 лютого і виконав два орбітальних коригування 15 і 20 лютого.

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