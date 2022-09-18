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У Китаї повідомили про відкриття нового місячного мінералу

Мінерал отримав назву чан'езіт - на ім'я космічного апарату, що доставив мінерал на Землю в кінці 2020 року, а апарат - Чан'є-5 - названий на честь китайського богині Місяця.
У Китаї повідомили про відкриття нового місячного мінералу Джерело: Синьхуа

Китайське інформагентство Сіньхуа оголосило про відкриття вченими з Пекінського дослідницького інституту геології урану (BRIUG) нового місячного мінералу.

Як повідомляє Сіньхуа, мінерал уже зареєстровано Міжнародною мінералогічною асоціацією та внесено Комісією з номенклатури та класифікації до списку нових мінералів, але в останньому оновленні класифікації, випущеному 14 вересня, тобто після оголошення про відкриття, даних про новий мінерал немає.

Після багаторічних досліджень місячного ґрунту, доставленого на Землю до середини 1970-х американськими та радянськими апаратами, вчені ідентифікували приблизно 90 мінералів, що входять до складу місячної речовини, але більшість із них на момент ідентифікації вже було виявлено у земних зразках, тому їх не можна було назвати "чисто місячними". Повідомляється, що чан'езіт претендує на це.

Раніше повідомлялось, що  Китай запустив у космос супутник зв'язку.

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18 09 2022 12:32
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