У Китаї повідомили про відкриття нового місячного мінералу
Китайське інформагентство Сіньхуа оголосило про відкриття вченими з Пекінського дослідницького інституту геології урану (BRIUG) нового місячного мінералу.
Як повідомляє Сіньхуа, мінерал уже зареєстровано Міжнародною мінералогічною асоціацією та внесено Комісією з номенклатури та класифікації до списку нових мінералів, але в останньому оновленні класифікації, випущеному 14 вересня, тобто після оголошення про відкриття, даних про новий мінерал немає.
Після багаторічних досліджень місячного ґрунту, доставленого на Землю до середини 1970-х американськими та радянськими апаратами, вчені ідентифікували приблизно 90 мінералів, що входять до складу місячної речовини, але більшість із них на момент ідентифікації вже було виявлено у земних зразках, тому їх не можна було назвати "чисто місячними". Повідомляється, що чан'езіт претендує на це.
Раніше повідомлялось, що Китай запустив у космос супутник зв'язку.
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