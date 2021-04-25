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У Китаї представили "божественний" марсохід

Кампанія з присвоєння імені марсоходу стартувала у липні 2020 року
Перший китайський марсохід назвали "Журонг", так звали бога вогню у стародавній міфології країни.
У Китаї представили "божественний" марсохід Фото:Xinhua

Згідно з даними Китайського національного космічного управління (CNSA), марсохід "Журонг", названий іменем бога вогню у китайській міфології, має "запалити іскру міжпланетних досліджень" Китаю, повідомляє "Укрінформ".

Кампанія з присвоєння імені марсоходу стартувала у липні 2020 року. Користувачам мережі з усього світу було запропоновано проголосувати за свого фаворита з 10 імен-кандидатів з 20 січня по 28 лютого. У березні з’явилися три ймовірні імена, серед яких опинилося ім'я "Журонг".

240-кілограмовий марсохід має 1,85 метра у висоту при розрахованому терміні служби - 3 марсіанські місяці, що становить приблизно 92 дні на Землі.

Нагадаємо, що китайський зонд надіслав перші фото Марса - на них полярна шапка та піщані дюни з кратерами. Китайські науковці оприлюднили перші детальні фото поверхні Марса, зроблені орбітальним зондом місії Tianwen-1 ("Питання до неба").

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25 04 2021 16:29
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