У Китаї представили супутник для дослідження Сонця

Конструкція супутника передбачає розділення відсіку платформи і відсіку корисного навантаження, що забезпечує надвисоку точність наведення і стабільність корисного навантаження

Шанхайська академія з технології космічних польотів (SAST) представила на 13-й Китайській міжнародній авіаційно-космічній виставці модель супутника для дослідження Сонця.

За даними SAST, основним корисним навантаженням на супутнику стане сонячний візуалізуючий H-альфа-спектрометр, який буде отримувати зображення Сонця в спектрі H-альфа. Це допоможе дослідникам спостерігати за змінами на Сонці під час спалахів. Зокрема, за змінами його атмосферної температури і швидкості.

Конструкція супутника передбачає розділення відсіку платформи і відсіку корисного навантаження, що забезпечує надвисоку точність наведення і стабільність корисного навантаження.

Зазначається, що Китай вже створив наземну мережу для спостережень за Сонцем і досяг успіхів у таких сферах досліджень, як вивчення сонячного спектру і сонячних магнітних полів, однак він тільки має почати дослідження Сонця з космосу.

Експерти сподіваються, що це дозволить Китаю просунути фундаментальні дослідження Сонця, дати імпульс розвитку відповідних високотехнологічних галузей промисловості та зробити внесок у міжнародні геліофізичні дослідження.

Влада Китаю планує запустити свій перший супутник для дослідження Сонця в цьому році.

Як повідомлялося, 7 вересня Китай заявив про успішний запуск нового супутника зондування Землі.