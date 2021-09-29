НОВИНИШанхайська академія з технології космічних польотів (SAST) представила на 13-й Китайській міжнародній авіаційно-космічній виставці модель супутника для дослідження Сонця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї представили супутник для дослідження Сонця
Конструкція супутника передбачає розділення відсіку платформи і відсіку корисного навантаження, що забезпечує надвисоку точність наведення і стабільність корисного навантаження
Фото: Astronomy Photographer
Про це повідомляє Сіньхуа.
За даними SAST, основним корисним навантаженням на супутнику стане сонячний візуалізуючий H-альфа-спектрометр, який буде отримувати зображення Сонця в спектрі H-альфа. Це допоможе дослідникам спостерігати за змінами на Сонці під час спалахів. Зокрема, за змінами його атмосферної температури і швидкості.
Конструкція супутника передбачає розділення відсіку платформи і відсіку корисного навантаження, що забезпечує надвисоку точність наведення і стабільність корисного навантаження.
Зазначається, що Китай вже створив наземну мережу для спостережень за Сонцем і досяг успіхів у таких сферах досліджень, як вивчення сонячного спектру і сонячних магнітних полів, однак він тільки має почати дослідження Сонця з космосу.
Експерти сподіваються, що це дозволить Китаю просунути фундаментальні дослідження Сонця, дати імпульс розвитку відповідних високотехнологічних галузей промисловості та зробити внесок у міжнародні геліофізичні дослідження.
Влада Китаю планує запустити свій перший супутник для дослідження Сонця в цьому році.
Як повідомлялося, 7 вересня Китай заявив про успішний запуск нового супутника зондування Землі.
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29 09 2021 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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