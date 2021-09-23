Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У NASA змогли перетворити космічні фото на музику

Це дає можливість переживати дані з космічних джерел цілком у новий спосіб: слухом
Вчені з NASA в рамках одного зі своїх унікальних проєктів зуміли перетворити зображення зірок, зібрані телескопами, на приємну музику.
У NASA змогли перетворити космічні фото на музику Фото: gdefon.ru
Про це повідомляє The Byte.
 
Цей проєкт "ультразвукування" під керівництвом рентгенівської обсерваторії NASA та програми Universe of Learning перетворює на звук мовчазні візуальні дані з деяких найпотужніших телескопів світу.
 
 
Це дає можливість переживати дані з космічних джерел цілком у новий спосіб: слухом.
 
Проєкт бере звичайні діаграми та просторові космічні зображення й перетворює їх на звук. Для того, щоб фіксувати "звуки", дослідники NASA використовують програмне забезпечення, яке обробляє зображення та перетворює візуальні дані на звукову інформацію.
 
Звучання при цьому корелюється із відповідними кольорами: червоніше світло випромінює найнижчі ноти, а синє і фіолетове створюють ноти з більш високими тонами.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 09 2021 11:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.