ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВчені з NASA в рамках одного зі своїх унікальних проєктів зуміли перетворити зображення зірок, зібрані телескопами, на приємну музику.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У NASA змогли перетворити космічні фото на музику
Це дає можливість переживати дані з космічних джерел цілком у новий спосіб: слухом
Фото: gdefon.ru
Про це повідомляє The Byte.
Цей проєкт "ультразвукування" під керівництвом рентгенівської обсерваторії NASA та програми Universe of Learning перетворює на звук мовчазні візуальні дані з деяких найпотужніших телескопів світу.
Це дає можливість переживати дані з космічних джерел цілком у новий спосіб: слухом.
Проєкт бере звичайні діаграми та просторові космічні зображення й перетворює їх на звук. Для того, щоб фіксувати "звуки", дослідники NASA використовують програмне забезпечення, яке обробляє зображення та перетворює візуальні дані на звукову інформацію.
Звучання при цьому корелюється із відповідними кольорами: червоніше світло випромінює найнижчі ноти, а синє і фіолетове створюють ноти з більш високими тонами.
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23 09 2021 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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