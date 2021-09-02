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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Китаї презентували високоефективну систему квантового комп'ютера

Нова система здійснила ряд проривів у паралельному виконанні завдань квантових обчислень
Китайські дослідники презентували нову операційну систему для квантових комп'ютерів, яка за підсумками тестування може в кілька разів підвищити ефективність роботи нині існуючих квантових комп'ютерів.
У Китаї презентували високоефективну систему квантового комп Фото: Google

Нова система Origin Pilot була розроблена з незалежними правами інтелектуальної власності технологічною компанією Origin Quantum, що діє при провідній лабораторії з квантової інформатики Академії наук КНР у місті Хефей, повідомляє "Укрінформ".

У компанії заявили, що нова система здійснила ряд проривів у паралельному виконанні завдань квантових обчислень, автоматизованій калібровці квантових чипів і систематичному управлінні квантовими ресурсами.

"Якщо порівняти квантовий чип із серцем людини, то операційна система квантового комп'ютера - це мозок, а програмне забезпечення квантового додатка - плоть і кров", - пояснив академік лабораторії Го Гуанцань.

За його словами, хороша операційна система дозволяє квантовим комп'ютерам працювати більш ефективно і стабільно.

Відзначається, що нову операційну систему застосують на хмарній платформі квантових обчислень, і вона стане доступною для користувачів усього світу.

Нагадаємо, що японський суперкомп'ютер визнали найшвидшим у світі

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09 02 2021 14:28
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