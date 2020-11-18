Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японський суперкомп'ютер визнали найшвидшим у світі

Суперкомп'ютер "Фугаку" був розроблений науково-дослідним інститутом RIKEN і виробником електронної продукції Fujitsu
Японський суперкомп'ютер "Фугаку" знову був визнаний найшвидшим у світі.
Японський суперкомп Японський суперкомп'ютер "Фугаку" Фото: УНН

"Фугаку" посів перше місце в чотирьох категоріях, повідомляє "Укрінформ".

У категорії швидкості обчислень "Фугаку" показав результат понад 440 квадрильйонів операцій на секунду, що приблизно втричі перевищує показники американського суперкомп'ютера, який посів другу сходинку рейтингу.

"Фугаку" також зберіг найвищі позиції ще за трьома категоріями: ефективність обчислювальних методів, що застосовуються в індустрії, використання штучного інтелекту і аналіз великих даних.

Суперкомп'ютер "Фугаку" був розроблений науково-дослідним інститутом RIKEN і виробником електронної продукції Fujitsu.

Зазначається, що міжнародна конференція експертів оголошує світовий рейтинг суперкомп'ютерів кожні шість місяців.

Нагадаємо, що Toshiba створить квантову криптомережу для суперзахищеного зв'язку

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2020 14:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.