Японський суперкомп'ютер визнали найшвидшим у світі

Суперкомп'ютер "Фугаку" був розроблений науково-дослідним інститутом RIKEN і виробником електронної продукції Fujitsu

Японський суперкомп'ютер "Фугаку" знову був визнаний найшвидшим у світі.

"Фугаку" посів перше місце в чотирьох категоріях, повідомляє "Укрінформ".

У категорії швидкості обчислень "Фугаку" показав результат понад 440 квадрильйонів операцій на секунду, що приблизно втричі перевищує показники американського суперкомп'ютера, який посів другу сходинку рейтингу.

"Фугаку" також зберіг найвищі позиції ще за трьома категоріями: ефективність обчислювальних методів, що застосовуються в індустрії, використання штучного інтелекту і аналіз великих даних.

Суперкомп'ютер "Фугаку" був розроблений науково-дослідним інститутом RIKEN і виробником електронної продукції Fujitsu.

Зазначається, що міжнародна конференція експертів оголошує світовий рейтинг суперкомп'ютерів кожні шість місяців.

Нагадаємо, що Toshiba створить квантову криптомережу для суперзахищеного зв'язку