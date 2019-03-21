CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок вибуху на заводі з виробництва пестицидів в китайському місті Яньчен загинули щонайменше шестеро людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї прогримів потужний вибух на хімзаводі, щонайменше 6 людей загинули
Багато місцевих жителів отримали травми внаслідок розльоту осколків
Фото: South China Morning Post
Крім того, ще 30 людей дістали важкі поранення, повідомляє "Громадське".
За словами очевидців, вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометрів і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.
Багато місцевих жителів отримали травми внаслідок розльоту осколків.
До ліквідації пожежі залучили близько 200 пожежників та понад 40 пожежних машин.
Також, у момент вибуху зафіксували землетрус з магнітудою 3 в Цзянсу.Нагадаємо, що кілька вибухів пролунало у нігерійському місті Майдугурі за кілька годин до початку президентських виборів у країні. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
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