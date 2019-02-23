У день президентських виборів у Нігерії пролунало кілька вибухів
Один з вибухів пролунав у таборі для тимчасово переміщених біженців, повідомила CNN речниця збройних сил Нігерії.
Видання пише, що за вибухами можуть стояти бойовики радикального ісламістського угруповання "Боко Харам".
Місто Майдугурі є частою ціллю для них.
У суботу в Нігерії почалися президентські вибори. Дільниці мали відкритися ще раніше, однак виборча комісія перенесла голосування, не назвавши для цього конкретних причин. На виборах зареєструвалося 84 мільйони людей.
За посаду президента у найбільшій демократичній країні Африки змагається чинний лідер країни, 76-річний Мухаммаду Бухарі. Його головним опонентом є 72-річний бізнес-магнат та колишній віце-президент Атіку Абубакар. Крім цього, у перегонах беруть участь ще 70 кандидатів.
Нагадаємо, що у сирійському місті Ідліб, яке контролюють повстанці, унаслідок подвійного теракту загинули щонайменше 24 людини.
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