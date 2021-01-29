У Китаї стратили топ-менеджера за корупцію і багатоженство
У Китаї привели у виконання смертний вирок колишньому голові державної компанії з управління активами China Huarong за хабарництво, розтрату і багатоженство, повідомляє Центральне телебачення КНР, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні вранці народний суд середнього ступеня Тяньцзіня відповідно до затвердженої законом процедури привів у виконання смертний вирок щодо Лай Сяоміня", - йдеться в повідомленні Центрального телебачення Китаю.
Лай Сяоміня засудили до смертної кари 5 січня. Суд постановив, що він незаконно розтратив понад 25 млн юанів (приблизно $3,9 млн), отримав хабар на 1,79 млрд юанів (приблизно $280 млн), а також довгий час жив разом з іншими жінками як чоловік, хоча у нього вже була дружина.
Китайські ЗМІ пишуть, що у Лай Сяоміня було понад 100 квартир і стільки ж коханок. За деякими повідомленнями, він влаштовував своїх коханок на високі посади в 33 підприємствах, що працюють під егідою держкомпанії з управління активами.
Розслідування проти нього роз почалося в 2018 році, і в цей самий рік його зняли з посади і виключили з партії. У 2020 році в документальному фільмі Центрального телебачення Китаю він зізнався, що зберігав гроші, коштовності та інші активи в пекінській квартирі, яку він назвав "супермаркет".
Лай Сяомінь заявив, що не витратив із грошей, здобутих хабарами, ні гроша, а сподівався зберегти їх для своїх дітей.
China Huarong - одна з чотирьох компаній, заснованих китайський урядом після Азійської фінансової кризи 1997 року. Її спеціалізація - управління проблемними боргами.
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