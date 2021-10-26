У Китаї створили прототип надпотужного квантового комп'ютера

Китай у 2020 році другим у світі досяг квантової переваги після того, як наукова група під керівництвом Пань Цзяньвей створила прототип Цзючжан. Результати тесту показали, що у вирішенні завдання відбору проб гаусових бозонів його продуктивність в 10-7 разів перевищує суперкомп'ютери

Китайські фізики оголосили про успішне створення прототипу нового квантового комп'ютера, продуктивність якого у вирішенні завдання відбору проб гаусових бозонів перевищує цей показник існуючих суперкомп'ютерів у 10-24 ступені разів.

Про це повідомили у Китайському науково-технологічному університеті (КНТУ), передає Сіньхуа.

У розробці комп'ютера під кодовою назвою "Цзючжан-2" взяв участь професор КНТУ Пань Цзяньвей та науковці з Шанхайського інституту мікросистем та інформаційних технологій Академії наук Китаю та Державного дослідницького центру паралельної обчислювальної техніки та технологій.

У системі новинки кількість фотонів, якими маніпулюють, була збільшена до 113. Таким чином, "Цзючжан-2" набагато потужніший за свого 76-фотонного попередника "Цзючжан", пояснили вчені.

Китай у 2020 році другим у світі досяг квантової переваги після того, як наукова група під керівництвом Пань Цзяньвей створила прототип Цзючжан. Результати тесту показали, що у вирішенні завдання відбору проб гаусових бозонів його продуктивність в 10-7 разів перевищує суперкомп'ютери.

Квантовий комп'ютер - обчислювальна машина, в якій операції виконуються відповідно до законів квантової механіки. Ідея квантового комп'ютера була висунута Річардом Фейнманом у 1981 році.

Квантові обчислення вважаються ключовою технологією для наступного покоління інформаційної революції, яка може генерувати обчислювальну потужність, що перевершує можливості традиційних комп'ютерів, за допомогою спеціальних алгоритмів для вирішення основних економічних та соціальних проблем. Розробка квантових комп'ютерів стала важливим завданням на передньому краї світової науки та техніки.

Квантові комп'ютери загального призначення у перспективі знайдуть застосування у сфері дешифрування, прогнозу погоди, матеріалознавства та розробки ліків.