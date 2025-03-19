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У Китаї відреагували на переговори Трампа і путіна

19 березня 2025, 17:19
У Китаї відреагували на переговори Трампа і путіна
Фото: з вільного доступу
КНР підтримує ініціативи, направлені на зупинку бойових дій.

Китай вважає важливими будь-які кроки в напрямі припинення вогню, адже це передумова для початку мирних переговорів. 

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає агенція Укрінформ. 

"Китайська сторона від самого початку виступала за вирішення "української кризи" через діалог і переговори", - сказала речниця МЗС КНР.

Вона додала, що Китай підтримує ініціативи, направлені на зупинку бойових дій, оскільки це дозволить запустити переговорний процес.

"Китай вважає всі зусилля, спрямовані на припинення вогню, необхідними та важливими кроками до миру", - зазначила Мао.

Вчора, 18 березня, Трамп прокоментував розмову з путіним.

 

Китайпереговоривійна в Україні

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