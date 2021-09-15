Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Китаї випробували безпілотний дирижабль з підтримкою 5G

Дирижабль призначений для надання послуг зв'язку в разі необхідності екстреного порятунку та ліквідації наслідків стихійних лих у майбутньому
Безпілотний гелевий дирижабль, оснащений базовою станцією 5G, успішно завершив випробувальний політ у Південно-Західному Китаї.
У Китаї випробували безпілотний дирижабль з підтримкою 5G Фото: China Media Group
Про це повідомляє Сіньхуа.
 
Дирижабль призначений для надання послуг зв'язку в разі необхідності екстреного порятунку та ліквідації наслідків стихійних лих у майбутньому.
 
Дирижабль "5G Cloud One", оснащений базовою станцією 5G, пролетів на висоті 300 метрів над землею, проходячи різні тестові випробування в Чусюн-Ійському автономному окрузі провінції Юньнань, де часто спостерігаються стихійні лиха, такі як зсуви, селеві потоки й повені.
 
З корисним навантаженням понад 200 кг і площею покриття сигналу до 100 квадратних кілометрів дирижабль може перебувати в повітрі більш як 15 днів і витримувати сильні вітри.
 
Дирижабль, заснований на інноваційних технологіях зв'язку 5G, може ефективно компенсувати недоліки традиційних методів зв'язку в надзвичайних ситуаціях, такі як повільна передача даних і обмежене покриття, сказав інженер Юньнанської філії China Mobile Чень Говей.
 
Дирижабль спільно розроблений Юньнанською філією China Mobile, Юньнанським інноваційним інститутом при Пекінському університеті авіації і космонавтики (Beihang University) та компанією Huawei Technologies Co., Ltd.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 09 2021 16:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.