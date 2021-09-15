У Китаї випробували безпілотний дирижабль з підтримкою 5G

Дирижабль призначений для надання послуг зв'язку в разі необхідності екстреного порятунку та ліквідації наслідків стихійних лих у майбутньому

Безпілотний гелевий дирижабль, оснащений базовою станцією 5G, успішно завершив випробувальний політ у Південно-Західному Китаї.

Дирижабль призначений для надання послуг зв'язку в разі необхідності екстреного порятунку та ліквідації наслідків стихійних лих у майбутньому.

Дирижабль "5G Cloud One", оснащений базовою станцією 5G, пролетів на висоті 300 метрів над землею, проходячи різні тестові випробування в Чусюн-Ійському автономному окрузі провінції Юньнань, де часто спостерігаються стихійні лиха, такі як зсуви, селеві потоки й повені.

З корисним навантаженням понад 200 кг і площею покриття сигналу до 100 квадратних кілометрів дирижабль може перебувати в повітрі більш як 15 днів і витримувати сильні вітри.

Дирижабль, заснований на інноваційних технологіях зв'язку 5G, може ефективно компенсувати недоліки традиційних методів зв'язку в надзвичайних ситуаціях, такі як повільна передача даних і обмежене покриття, сказав інженер Юньнанської філії China Mobile Чень Говей.

Дирижабль спільно розроблений Юньнанською філією China Mobile, Юньнанським інноваційним інститутом при Пекінському університеті авіації і космонавтики (Beihang University) та компанією Huawei Technologies Co., Ltd.