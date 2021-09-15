ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИБезпілотний гелевий дирижабль, оснащений базовою станцією 5G, успішно завершив випробувальний політ у Південно-Західному Китаї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї випробували безпілотний дирижабль з підтримкою 5G
Дирижабль призначений для надання послуг зв'язку в разі необхідності екстреного порятунку та ліквідації наслідків стихійних лих у майбутньому
Фото: China Media Group
Про це повідомляє Сіньхуа.
Дирижабль призначений для надання послуг зв'язку в разі необхідності екстреного порятунку та ліквідації наслідків стихійних лих у майбутньому.
Дирижабль "5G Cloud One", оснащений базовою станцією 5G, пролетів на висоті 300 метрів над землею, проходячи різні тестові випробування в Чусюн-Ійському автономному окрузі провінції Юньнань, де часто спостерігаються стихійні лиха, такі як зсуви, селеві потоки й повені.
З корисним навантаженням понад 200 кг і площею покриття сигналу до 100 квадратних кілометрів дирижабль може перебувати в повітрі більш як 15 днів і витримувати сильні вітри.
Дирижабль, заснований на інноваційних технологіях зв'язку 5G, може ефективно компенсувати недоліки традиційних методів зв'язку в надзвичайних ситуаціях, такі як повільна передача даних і обмежене покриття, сказав інженер Юньнанської філії China Mobile Чень Говей.
Дирижабль спільно розроблений Юньнанською філією China Mobile, Юньнанським інноваційним інститутом при Пекінському університеті авіації і космонавтики (Beihang University) та компанією Huawei Technologies Co., Ltd.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 09 2021 16:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Apple презентувала iPhone 13, нові AirPods та "розумний годинник"
- ФОТО Двоє астронавтів майже сім годин працювали у відкритому космосі
- ФОТО Facebook випустила "розумні" окуляри
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів