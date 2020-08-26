У Китаї випробують на людях вакцину від COVID-19 з клітин комах

За словами дослідників лікарні, це буде перше в країні випробування на людях вакцини від COVID-19, виготовленої з клітин комах

Китай схвалив клінічні випробування на людях нової вакцини від COVID-19, яка була проведена з використанням клітин комах.

Рекомбінантна білкова вакцина отримала дозвіл на клінічні тести від Державного управління контролю над лікарськими засобами, повідомила в понеділок Західно-китайська лікарня при Сичуаньському університеті, яка є розробником препарату, зазначає "Укрінформ".

За словами дослідників лікарні, це буде перше в країні випробування на людях вакцини від COVID-19, виготовленої з клітин комах. Вона призначена для активації антитіл проти певних ділянок на спайковому білку вірусу SARS-CoV-2, який викликає це захворювання.

Наприкінці липня в журналі Nature були опубліковані результати випробувань на тваринах, які показали, що вакцина може викликати імунну відповідь проти інфекції SARS-CoV-2 у мишей, кроликів і нелюдських приматів вже через 7 або 14 днів після одноразової ін'єкції без явних побічних ефектів.

Співавтор дослідження, старший науковий співробітник державної провідною лабораторії біотерапії при згаданої лікарні Вей Юйцюань заявив, що вакцина була отримана шляхом вставки генів вірусу SARS-CoV-2 в культури клітин комах, які можуть вирощувати вірусні білки. Така технологія підходить для великомасштабного виробництва вакцин.

Учені раніше використовували клітини комах для розробки рекомбінантних вакцин проти раку шийки матки та грипу в країнах Європи і Америки, повідомив Вей Юйцюань, додавши, що цю технологію можна безпечно використовувати на людях.

Вищезазначена лікарня, розташована в місті Ченду пров. Сичуань (Південно-Західний Китай), також співпрацює з місцевою компанією в розробці лінії з виробництва вакцини.

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