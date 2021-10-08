НОВИНИГрупа археологів з чженчжоуського університету виявила у провінції Хенань найстарішу у світі монетну майстерню, побудовану близько 2500 років тому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї виявили найдавнішу в світі монетну майстерню
У ході археологічних розкопок, які здійснюються тут з 2010 року, були знайдені ремісничі майстерні, де займалися виготовленням виробів з бронзи, кераміки і кістки
Фото: Shutterstock
Про це повідомляє Сіньхуа.
За допомогою радіовуглецевого аналізу китайські археологи підтвердили, що приблизно в 640-550 рр. до н.е. на території села Гуаньчжуан міста Сін'ян, яке адміністративно підпорядковується м.Чженчжоу вже займалися відливанням стандартизованих бронзових монет. Таким чином, ця монетна майстерня є найдавнішою з усіх відомих майстерень з карбування монет у світі.
Фото: Shutterstock
Вчені повідомили, що місто Гуаньчжуан було побудовано приблизно у 800 році до н.е., і було залишене приблизно через 350 років. У ході археологічних розкопок, які здійснюються тут з 2010 року, були знайдені ремісничі майстерні, де займалися виготовленням виробів з бронзи, кераміки і кістки.
Професор чженчжоуського університету Хань Гохе повідомив, що у цьому місці були знайдені готові монети у формі лопаток, а також використані та невикористані форми для відливання монет.
Зокрема, дві монети було виявлено в одній з ям для ливарних відходів. Одна з монет має розмір 143 і 63,5 мм.
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10 08 2021 14:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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