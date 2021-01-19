У Китаї виявили новий локальний спалах коронавірусу

У КНР за минулу добу зафіксували 118 нових випадків інфікування коронавірусом, з них 106 випадків зафіксовано всередині країни: кількість інфікованих стрімко зростає в провінції Цзілінь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Серед випадків локального інфікування 43 було виявлено в провінції Цзілінь, 35 - у провінції Хебей, 27 - у провінції Хейлунцзян і 1 - у м. Пекін.

У понеділок нових пацієнтів з підозрою на інфікування коронавірусом і летальних випадків від захворювання зареєстровано не було.

До кінця понеділка загальна кількість завезених з-за кордону випадків інфікування COVID-19 у континентальній частині Китаю зросла до 4 530, серед яких 4 256 пацієнтів виписалися з лікарень після одужання, а 274 ще перебували на лікуванні в медзакладах країни. Летальних випадків серед пацієнтів цієї категорії зареєстровано не було.

Станом на кінець того самого дня, в континентальній частині країни в цілому було зареєстровано 88 454 підтверджені випадки COVID-19, серед яких 1 387 пацієнтів ще перебували на лікуванні в медзакладах країни, в тому числі 61 у важкому стані.

Загалом 82 432 людини залишили лікарні після одужання, а 4 635 людей померли від цієї хвороби.

На кінець понеділка в континентальній частині Китаю залишалися 2 пацієнти з підозрою на інфікування коронавірусом, тоді як 35 325 осіб, які мали тісні контакти з хворими, ще були під медичним наглядом.

Того самого дня також був зареєстрований 91 новий безсимптомний носій коронавірусу, 11 з яких прибули з-за кордону. 60 безсимптомних носіїв коронавірусу були переведені в категорію підтверджених випадків.

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