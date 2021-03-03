У Китаї запрацює найбільший у світі планетарій

Влада китайського міста Шанхай заявила, що найбільший у світі планетарій розпочне свою роботу в тестовому режимі в червні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Будівельна площа розташованого у новому районі Пудун планетарію перевищить 38 тис. кв. м. Очікується, що він стане найбільшим за площею в світі.

Планетарій складається з головної будівлі та допоміжних приміщень - дослідного центру для молоді та двох громадських обсерваторій. Його виставкова площа становитиме 12,5 тис. кв. м.

У ньому буде виставлено близько 70 метеоритів, у тому числі з Місяця, Марса і Вести, а також більше 120 колекцій артефактів, включаючи оригінальні роботи Ісаака Ньютона, Галілео Галілея, Йоганна Кеплера та інших майстрів.

Щоб аудиторія могла отримати наукові знання з астрономії через взаємодію, в ньому використовуватимуться технології візуалізації даних, доповненої та віртуальної реальності, біометрії й штучного інтелекту.

Третю групу китайських супутників дистанційного зондування "Яогань-31" запущено у космос зі стартового майданчика космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

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