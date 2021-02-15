Як народжуються зірки: Hubble показав дві зони туманностей
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Об'єкти Гербіга-Аро це невеликі зони туманностей, які пов'язані з молодими зорями. Їх виявив американський астроном Шварц у 1977 році.
Ці дві зони туманностей розташовані за 1 400 світлових років від Землі.
Зазначається, що до 1997 року Шварц та інші астрономи теоретизували, що ці об'єкти можуть бути типом відбивної туманності або типом ударної хвилі, що утворюються в результаті виділення газу зіркою, котра взаємодіє з навколишніми речовинами.
Таємниця була розгадана остаточно, коли в центрі довгих струменів матерії була виявлена протозоря. Діставшись навколишнього газу, зіткнення створило яскраві ударні хвилі, що спостерігаються на світлині.
Речовина довжиною у близько 10 світлових років вирвалася з новонародженої зірки назовні зі швидкістю понад 150 кілометрів на секунду.
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