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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Як народжуються зірки: Hubble показав дві зони туманностей

Телескоп Hubble зробив світлину двох об'єктів Гербіга-Аро HH46 та HH47, які знаходяться у сузір’ї Вітрила.
Як народжуються зірки: Hubble показав дві зони туманностей Фото: NASA

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Об'єкти Гербіга-Аро це невеликі зони туманностей, які пов'язані з молодими зорями. Їх виявив американський астроном Шварц у 1977 році.

Ці дві зони туманностей розташовані за 1 400 світлових років від Землі.

Зазначається, що до 1997 року Шварц та інші астрономи теоретизували, що ці об'єкти можуть бути типом відбивної туманності або типом ударної хвилі, що утворюються в результаті виділення газу зіркою, котра взаємодіє з навколишніми речовинами.

Таємниця була розгадана остаточно, коли в центрі довгих струменів матерії була виявлена протозоря. Діставшись навколишнього газу, зіткнення створило яскраві ударні хвилі, що спостерігаються на світлині.

Речовина довжиною у близько 10 світлових років вирвалася з новонародженої зірки назовні зі швидкістю понад 150 кілометрів на секунду.

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15 02 2021 16:57
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