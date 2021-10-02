Вибухнула як наднова: у Чумацькому Шляху знайшли залишки гігантської зірки

В ході більш глибшого аналізу, команда астрономів дійшла висновку, що об’єкт є залишком іншого типу наднової зорі

Група міжнародних астрономів виявила у центрі галактики Чумацький Шлях залишки наднової зорі Стрілець А Схід.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сайті Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).

На основі даних космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра" американського відомства астрономи раніше класифікували Стрілець А Схід як залишки гігантської зірки, яка вибухнула як наднова.

Фото: www.nasa.gov Проте нині, в ході більш глибшого аналізу, команда астрономів дійшла висновку, що об’єкт є залишком іншого типу наднової зорі. Стрілець А Схід з’явилася в результаті вибуху "білого карлика". Зазначається, що коли "білий карлик" витягує занадто багато матеріалу із зірки-супутника або зливається з іншим "білим карликом", він знищується, супроводжуючись приголомшливим спалахом світла. Такі об'єкти належать до категорії «наднові типу Ia», тому що більшість із них щоразу випромінюють майже однакову кількість світла, незалежно від того, де вони знаходяться. Наднові типу Ia - це тип наднових зір, що спалахують у подвійних системах, де одна із зірок є "білим карликом", а інша може бути гігантом або іншим типом зорі.

Нагадаємо, що Китай відправить у космос перший сонячний зонд у 2022 році