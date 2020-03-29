У Китаї заявили про можливість другої хвилі коронавірусу в країні

"У Китаї вже є 693 випадки тих, хто приїхав з-за кордону. Це означає, що є відносна велика можливість нової хвилі інфікування", - заявив речник комісії з охорони здоров'я Мі Фенг

У Національній комісії з охорони здоров'я Китаю заявили, що у країні може розпочатися друга хвиля коронавірусу через збільшення кількості інфікування у людей, які повернулись з-за кордону.

Про це повідомляє Reuters, зазначає "Громадське".

"У Китаї вже є 693 випадки тих, хто приїхав з-за кордону. Це означає, що є відносна велика можливість нової хвилі інфікування", - заявив речник комісії з охорони здоров'я Мі Фенг.

Зазначається, що за останній тиждень у Китаї зафіксували 313 випадків коронавірусу в тих, хто повернувся з-за кордону та 6 випадків внутрішньої передачі вірусу в країні.

Так, у суботу, 28 березня, у країні було зафіксували 45 нових випадків коронавірусу, у порівнянні з 54 в попередній день. Усі, крім одного, були пов'язані з мандрівниками, які приїхали з-за кордону.

З 28 березня на тлі коронавірусу Китай тимчасово забороняє в'їзд іноземців до країни, навіть тим, хто має візу чи посвідку на проживання.

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