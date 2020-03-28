Папа Римський помолився на порожній площі Ватикану про припинення пандемії коронавірусу

Папа Римський помолився на порожній площі святого Петра у Ватикані про припинення пандемії коронавірусу.

Понтифік також прочитав надзвичайну молитву Urbi et Orbi («Місту та світу»), що доволі незвично, бо, як правило, цю молитву проголошують лише на Різдво або Великдень, повідомляє "Громадське". Він наголосив на важливості єднання усіх заради перемоги над недугом та порятунку світу.

Молитву транслювали наживо у Facebook та YouTube.

"Густа пітьма спустилася на наші площі, вулиці та міста; вона запанувала над нашими життями, наповняючи все оглушливою тишею та гнітючою порожнечею, що паралізує кожну річ, яку зустрічає на своїй дорозі: це відчувається в повітрі, в жестах, про це говорять погляди... Ми усвідомили, що перебуваємо в одному човні, всі вразливі та дезорієнтовані, але, водночас, важливі та потрібні, всі покликані залишатися разом, взаємно підтримувати одні одних", - йшлося у молитві..

10 березня Ватикан закрив для туристів площу і собор Святого Петра до 3 квітня через розповсюдження коронавірусу.

Читайте також: Ватикан вперше відкриє архівні документи Папи Пія XII, який очолював церкву під час Другої світової війни