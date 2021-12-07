ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайські селекціонери зібрали перший урожай рису з насіння, які побували в космосі під час місії апарату з дослідження Місяця "Чан'е-5". Урожай вирощений з 40 г насіння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї зібрали першу партію "космічного рису"
Китай відправляє в космос насіння рису та інших культур з 1987 року
Фото: вперше зібраний "космічний рис" (xinhuanet)
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
Насіння були відправлені в космос на апараті "Чан'е-5" і повернулися на Землю в листопаді 2020 року. Китайські вчені сподіваються, що після впливу космічної радіації і невагомості деякі насіння можуть мутувати і давати більш високі врожаї при повторній посадці на Землі. Це додатково допоможе створити нові сорти рослин і забезпечити продовольчу безпеку країни.
Китай відправляє в космос насіння рису та інших культур з 1987 року. Більше 200 різновидів космічних рослин, включаючи бавовна і томати, вже схвалені для подальших посадок.
У 2018 року загальна площа плантацій космічних культур в Китаї склала понад 2,4 млн га.
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