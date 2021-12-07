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У Китаї зібрали першу партію "космічного рису"

Китай відправляє в космос насіння рису та інших культур з 1987 року
Китайські селекціонери зібрали перший урожай рису з насіння, які побували в космосі під час місії апарату з дослідження Місяця "Чан'е-5". Урожай вирощений з 40 г насіння.
У Китаї зібрали першу партію "космічного рису" Фото: вперше зібраний "космічний рис" (xinhuanet)
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
 
Насіння були відправлені в космос на апараті "Чан'е-5" і повернулися на Землю в листопаді 2020 року. Китайські вчені сподіваються, що після впливу космічної радіації і невагомості деякі насіння можуть мутувати і давати більш високі врожаї при повторній посадці на Землі. Це додатково допоможе створити нові сорти рослин і забезпечити продовольчу безпеку країни.
 
Китай відправляє в космос насіння рису та інших культур з 1987 року. Більше 200 різновидів космічних рослин, включаючи бавовна і томати, вже схвалені для подальших посадок.
 
У 2018 року загальна площа плантацій космічних культур в Китаї склала понад 2,4 млн га.
 
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12 07 2021 17:24
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