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У Китаї знайшли найдавніші в світі залишки чаю

Залишки завареного чаю було виявлено у стародавніх гробницях у місті Цзоучен
Археологи зі Шаньдунського університету в провінції Шаньдун на сході Китаю виявили залишки чаю, датовані найвідомішими у світі ранніми періодами до теперішнього часу, які належать до 453-410 років до нашої ери.
У Китаї знайшли найдавніші в світі залишки чаю Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Сіньхуа.
 
Це відкриття надало речові докази походження китайської чайної культури на ранній стадії «Періоду Воюючих царств» (475–221 рр. до нашої ери). Воно продовжує історію появи цього напою більш ніж на 300 років.
 
Залишки завареного чаю було виявлено у стародавніх гробницях у місті Цзоучен.
 
З серпня по грудень 2018 року команда проводила археологічні розкопки у руїнах стародавнього міста, збудованого за часів Чуньцю (770–476 рр. до нашої ери).
 
Дослідники повідомили, що карбонізовані залишки, схожі на чайні стебла та листя, які були виявлені в перевернутій порцеляновій чашці, з великою ймовірністю є прадавнім чаєм.
 
Наступні дані показали, що вміст кофеїну та теаніну в чайних залишках був низьким або знайдені зразки не містили їх зовсім. Оскільки ці дві речовини легко розчиняються у воді, дослідники дійшли висновку, що це залишки чаю, які лишили пращури після заварювання.
 
Як повідомлялося, турецькі археологи знайшли останки тварин, вік яких становить 8 і 5 тисяч років, це свідчить про те, що на заході країни колись жили леви та пантери.
 
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02 12 2021 14:41
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